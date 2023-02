FOTOD ⟩ Virtsus sai näha vägevat virmaliste mängu

Eile õhtul kirjutas sünoptik Kairo Kiitsak oma sotsiaalmeedias, et virmalised pakuvad 26. veebruari hilisõhtul ja järgneval ööl vaatemängu ning tasub valvel olla. «Ida-Eestis on pilvine (kollane värvus satelliidipildil tähistab alumise kihi pilvi), Lääne-Eestis on selgem. Ida pool on pilvede hajumine aga väga vaevaline,» lausus Kiitsak.