UUS ABI EESTIST ⟩ Elupäästmise koolituse saab 8667 Ukraina võitlejat

«Statistika järgi on lausa 60 protsenti surmadest välditavad, kui kaaslased oskavad anda esmaabi otse lahinguväljal,» kinnitab Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse juhataja Ahti Varblane.

«Oleme siiralt tänulikud kõikidele eestlastele, kes annetasid niivõrd vajaliku elupäästva koolituse tarbeks. Iga inimene, kes annetas, võib nimetada end elupäästjaks,» ütles MTÜ Slava Ukraini eestvedaja Johanna-Maria Lehtme.

«Eestlased mõistavad, kust jookseb meie kõigi vabaduse piir – Ukraina-Vene rindejoonel. Täname jätkuva usalduse eest ning koos võiduka lõpuni! Elagu Eesti!» lisas Lehtme.

Ühe annetuseks tehtud hind oli 16,3 eurot – see summa ei olnud juhuslik, vaid täpselt nii palju maksab ühe Ukraina kangelase koolitamine, et ta oskaks pärast vigastada saamist päästa enda või relvavenna elu.

Koolitamist korraldab Ukraina heategevusfond PULSE, mille asutaja ja instruktor Fedir Serdiuk rääkis, et need esmaabikoolitused ei too küll hukkunud inimesi tagasi, aga aitavad päästa neid, kes praegu riskivad oma eluga.

«Meie unistus on, et igas võitlevas väeosas oleks instruktorite koolitatud mees ja igas üksuses oleks oma instruktor. Me võitleme selle nimel, et luua koolituskeskusi ja varustada need vajalike vahenditega,» ütles ta.

Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse juhataja Anti Varblane selgitas, et sõjatrauma peamine erinevus muust traumast on see, et sõja oma on peamiselt läbiv – ehk kuuli- või killuvigastus.