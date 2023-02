Lilledega või ilma? Vabaduse väljaku tanki juures läks noorte vahel sõneluseks

Politsei teatel leidis kella 18 paiku aset küll vahejuhtum, kuid kakluse asemel piirdus see sõnelusega. «Konflikt sai alguse sellest, et kaks inimest asetasid tanki juurde lilled ja seal läheduses viibinud kolm inimest võtsid need tanki juurest ära,» rääkis Postimehele Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Ilja Samoilov.