Uuring: kõige halvemini on tulekahjudeks valmis Harjumaa inimesed

Maal elavatest inimestest 96 protsenti kinnitas, et neil on kodus suitsuandur, Tallinnas on see aga 93 protsendil elanikest. Veelgi suurem vahe ilmneb vingugaasiandurite puhul: maapiirkondades elavatest inimestest on see kodus 72 protsendil, Tallinnas ja Harjumaal aga vaid pooltel. Ka tulekustutite puhul selgus, et maal elavatest inimestest omab neid 65 protsenti, Tallinnas ja teistes suuremates linnades aga ainult ligi kolmandik.

If Kindlustuse varakindlustuse tootejuhi Veiko Sepa sõnul tekitavad sellised numbrid muret, sest paljud ilmselt ei mõista tulekahjudega seotud riske.

«Tulekahjude puhul on tähtis arvestada, et andureid ja tulekustutusvahendeid ei lähe tarvis mitte ainult eramajades, kus kasutatakse näiteks puukütet. If Kindlustuse statistika järgi saab enamik tulekahjudest alguse hoopiski elektrisüsteemidega seotud riketest ja need võivad esineda ükskõik millises kodus. Umbes pooled tulekahjud toimuvadki korterites, seega enda turvalisuse eest tuleb kõigil hoolitseda,» selgitas Sepp.

Piirkondade vaates selgus, et Lõuna-Eestis on kodudes kõige enam suitsuandureid 96 protsendiga, Kesk-Eestis kõige enam vingugaasiandureid 62 protsendiga ja Lääne-Eestis kõige rohkem tulekustuteid 62 protsendiga. Lääne-Eesti inimesed paistavad lisaks silma sellega, et nad kontrollivad kõige hoolsamalt oma seadmete korrasolekut. Harjumaa eristub aga teiste piirkondade seast nii sellega, et andureid on vähem kui mujal, kui ka sellega, et neid kontrollitakse harvemini.