Surnud lapse ema on kohtu all: «See on süsteem! Ravimid tapsid ta!»

Nastja heidab haiglale ette, justkui tütrele süstiti mürki ja ta «eutaneeriti». Kord süüdistab ta ühte tuntud ravimit, teinekord teist. Tagatipuks arvab ta, et tütrelt varastati elundeid. Kogu selle taustal on Nastja teinud konspekte, jaganud pseudoteadust toetavat materjali ja mõttekaaslaste vandenõudest kubisevat sisu.

«Oleme ajastus, kus iga protsent patsientidest saab vale diagnoosi. Palun otsige Jumalat, Jeesust. See pole nali. Hoian teid palves. Täituge Püha Vaimuga, see kannab Teid läbi kõigest, mis on tulemas,» hoiatab ta ühes oma postituses, lisades, et tema allikaks on piibel ja Oleviste kogudus.