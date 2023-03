KOHALIK VENE VAADE ⟩ Loobuda Eestis Vene passist – kas selge seisukoht või oma naha päästmine?

Minu tütar elab Soomes, teeb bioloogias teadust ja kuigi ta on eestlane, õppis ta seal, läks mehele, tal on pere ja töö seal. Mis tähtsust on rahvusel – kui kõik on seaduslik, palun, venelased taotlege Eesti, Soome, kas või Bulgaaria kodakondsust, kuid keeleeksam tuleb kindlasti ära teha.

Jevgenia Maiberg, pensionär (Narva) Foto: Denis Antonov

Jevgenia: meil on Narvas mugav Vene passiga elada

Ma ei ole kuulnud, et paljud Vene kodanikud loobuks Venemaa kodakondsusest. Narvalastest on enamus Venemaa kodanikud ja kõigile on see kasulik. Kuni Vene piir pole meie jaoks suletud, on meil mugav käia üle piiri. Meil on mugav Vene passiga elada. Kes siis oma kodakondsusest loobuks? Ainult need, kellel on selleks poliitilised põhjused.

Praegu on Venemaa ebasõbralik riik ja võib-olla mõne jaoks on soovitav Venemaaga sidemeid mitte omada. Eesti jaoks on see kasulik, sest siis on rohkem kodanikke, rohkem saab olema eesti keele oskajaid, enamatele töökohtadele saab võtta Eesti kodanikest venelasi. Kuid minul selliseid tuttavaid pole.

Jekaterina Margus, üliõpilane (Tallinn) Foto: Denis Antonov

Jekaterina: sõda ja teadmatus sunnib Vene passist vabanema

Põhjuseks on sõda. Ja loobutakse ebastabiilse rahvusvahelise olukorra tõttu. Pole teada, mis saab Venemaa majandusest, tema õiguslikust poolest ja mida peaks venelased tegema, kuidas nad peaks kõige selle juures käituma? Seetõttu ka loobutakse Vene passist nii massiliselt.