Terviseameti uueks peadirektori asetäitjaks sai Ragnar Vaiknemets

Vaiknemets on tänasest üks kolmest peadirektori asetäitjast, kuid jätkab tervishoiukorralduse ja toimepidevuse alal. «Täpsemalt tähendab see, et Vaiknemets hoolitseb koostöös partneritega selle eest, et Eesti tervishoiusüsteem oleks kohanemisvõimeline ja kättesaadav kõigile, toimides nii rahu kui ka kriisi olukorras,» kirjutas terviseamet ühismeedias.