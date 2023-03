Valimised hooldekodus: mõne eaka lähedased ei taha neil hääletada lasta

Hommikusöögi aeg Villa Alfredi Iira hooldekodus on just lõppemas ja eakad tatsavad rõõmsalt kahe korruse peal ringi. Ehkki võiks arvata, et tegemist on valimiseelse õhinaga, siis päris nii see pole: nii mõnigi hoolealune on juba lähedaste abiga oma kandidaadi poolt hääletanud ja kohapealse valimiskomisjoni kaudu annavad hääle vaid viis eakat.

Villa Alfredil on neli hooldekodu, kus elanikke kokku üle 200. «Ma teiste majade kohta ei tea, aga meil on majas 63 klienti ja ütleme nii, et kuskil kümme protsenti on e-hääletuse juba ära teinud,» räägib hooldekodu juhataja Ruth Riga ja toob välja ka kurva tõsiasja, et osadel hoolealustel kehtivaid dokumente pole ning teistel on lähedased märku andnud, et nad ei taha, et eakas kellelegi oma hääle annaks. «Ma ei tea, miks, ja ma ei hakka peale ka suruma. Inimesed on samas ju täie mõistuse juures ja sooviks ka valida.»