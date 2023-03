7. märtsil muudetakse seitsme bussiliini liikumisteed kesklinnas. «Esimesel etapil suletakse Gonsiori tänav linnast väljuval suunal Kivisilla peatuste juures ja kõik bussiliinid, mis Lasnamäe suunal kasutavad Kivisilla peatust, lähevad ümbersõidule. Need liinid on 9, 11, 31, 46, 55, 67 ja 68. Tänase seisuga see puudutab 62 bussi tööd,» rääkis Tallinna transpordiameti juhtivspetsialist Andres Unn linnavalitsuse pressikonverentsil. Need liiklusmuudatused kehtivad kuni 13. aprillini.