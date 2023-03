Droonilennutamise reeglid muutuvad neljapäevast lihtsamaks

«Kooskõlastuskohustus kaob ära, kuna uute alade kehtestamisel on erinevaid riske eelnevalt põhjalikult analüüsitud ning sellest tulenevalt on alades sätestatud reeglid, et lennutamine toimuks ohutult,» ütles transpordiameti lennutegevuse üksus mehitamata õhusõidukite juhtivinspektor Mait Rõõmus.

Droonilennutamise eelduseks on, et mehitamata õhusõiduki käitaja on end Lennuohutuse järelevalve infosüsteemis (LOIS) käitajaks registreerinud ning järgib avatud kategooria lennutamise reegleid ja arvestab kaardirakenduses kuvatavate piirangutega. Need piirangud võivad näiteks olla seotud ala horisontaalsete või vertikaalsete piiridega või kohustusega helistada vastutavale lennuliiklusteeninduse üksusele.