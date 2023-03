Uuringufirma: Reformierakonna ja EKRE vahe on vaid paar protsendipunkti

Kuidas selgitada Reformierakonna ja EKRE küllaltki võrdset tulemuste prognoosi? Petti sõnul paistab, et muud uuringufirmad mõõdavad endiselt toetust erakondadele, mitte käitumist valimistel. Nende metoodika aga eeldab, et need on erinevad asjad. «EKRE toetaja üsna kindlasti ka hääletab (läheb valima), Reformierakonna toetajaist ei pruugi osa seda teha, kuigi toetajana on nad lojaalsed,» tõdes Petti. Ta lisas: «Ka EKRE ja Keskerakonna valijad on üldiselt lojaalsed, kuid EKRE puhul on võrreldes eelmiste valimistega rohkem uusi hääletajaid, mis üldise lojaalsusenäitaja veidi allapoole viib.»