Pangatöötajaks kehastunud kelm võeti vahi alla

Kelmuses kahtlustatavana kinni peetud mees osales kahtlustuse kohasel ühes episoodis, kus inimesega võtab ühendust väidetav Eesti Panga või mõne muu sarnase ametiasutuse töötaja. Inimesele väidetakse telefonikõnes, et käimas on salaoperatsioon ebausaldusväärse pangatöötaja kontrollimiseks, milles vajatakse tema abi. Seejärel palutakse inimesel oma pangakontolt välja võtta raha, mis tuleb viia väidetava kontaktisiku kätte, kes omakorda viib selle raha panka. Selliselt kontrollitakse väidetavalt ebausaldusväärse telleri käitumist.

Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhi Vjatšeslavi Milenini sõnul levib hetkel massiliselt kõiki pettuseid. «Aasta algusest on sagenenud ka juhtumid, kus inimesi kaasatakse väidetavatesse salaoperatsioonidesse, millega püütakse välja selgitada ebausaldusväärsed pangatöötajad. Sel ettekäändel püüavad kelmid aga hoopis inimestelt raha välja petta. Politseile teadaolevat on toimunud kuus sellist juhtumit, milles viiel juhul kaotasid inimesed kelmidele ka oma raha. Nende kogukahju on ligi 93 000 tuhat eurot. Tegemist on kelmidega ja finantsasutused ega ka teised ettevõtted oma töötajate usaldusväärsust taoliselt ei kontrolli,» rõhutas politseinik.