Lotman Wagneri-saagast: kui EKRE ajab Vene agendat omakasupüüdmatult, siis on see ehk halvemgi

«Kuna asi on minu arvates nii ilmne ja olen alati püüdnud valimiste-eelses poriloopimises osalemist vältida, siis ei ole ma seni vajalikuks pidanud minu arvates liigagi lihtsaid asju selgitada,» kirjutas Lotman blogipostituses.

Nüüd aga peab ta arvamuse avaldamist siiski vajalikuks, kuna debatt on kiiva kiiskunud: «Keskendutakse valele asjale: kus on tõendid, et EKRE on Wagneri grupilt või Kremlilt juhtnööre või ka vahendid saanud.»

Lotmani hinnangul võiks põhimõtteliselt isegi uskuda seda, et EKRE ja Kremli sarnane ideoloogia on kokkusattumus, samuti võib uskuda, et need ideaalid võivad viia konkreetsete tegudeni (meeleavaldused, sotsiaalmeediakampaaniad, seadusandlikud algatused jne).

«Raskem on uskuda seda, et väidete ja loosungite sarnasus on juhuslik kokkusattumus. Väga sarnaste sõnumitega on välja tulnud erinevad rühmitused Euroopas, kelle sidemed Kremliga on tõestatud. Näiteks et Ukraina abistamine on riigile kahjulik ja koguni ohtlik ning Ukraina põgenikud ei ole need, kes nad väidavad end olevat,» tõdes ta.

Veelgi kaduvväiksem on Lotmani hinnangul tõenäosus, et juhuslik on olnud EKRE sõnade ja tegude sünkroonsus putinistide aktsioonidega üle maailma.