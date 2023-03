Pevkur: vaja on EL-i ülest kokkulepet Ukrainale mürskude hankimiseks

«Hea meel on kuulda, et Rootsi on meiega ühel meelel – peame saavutama kiiresti üleeuroopalise kokkuleppe, et Euroopa Liidu ühishanke kaudu tarnida Ukrainale 1 miljon 155mm suurtükimürsku. Järgmise nädala Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumine toimub Stockholmis ja Rootsi kui jaanuari algusest EL Nõukogu eesistujariigi toetus sellele algatusele on oluline,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur (RE).