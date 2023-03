Eha Võrk riigiprokurörile: te ajate mu nii segadusse, et ma enam ei saa aru, mis mu nimi on

Kohtuistungi alguses ütles Võrk, et oli kõnealuste Porto Francoga aset leidnud sündmuste ajal Tallinna abilinnapea. Praegu olevat Võrgu töökohaks Lasnamäe ökosaun, kus ta on kriisijuht. Ta rääkis kohtule, et on süüaluse Mihhail Korbiga (KE) koos töötanud aastaid ja hiljuti kokku puutunud Hillar Tederiga. Seepeale läks olukord hetkeks ärevamaks ning riigiprokurör Taavi Pern tundis huvi, miks süüalune Hillar Teder tunnistajaga ühendust võttis. Võrk täpsustas, et suhtlus oli inimlikku laadi. «Ju ta tundis huvi, kuidas mul läheb. Paraku te teate, mis mul eelmisel aastal algas,» viitas Võrk kohtuasjale, mis tema vastu algatati. Ta lisas, et Porto Franco kohtuasjast nad omavahel ei rääkinud. Perni palvel selgitas ta oma rolli ja tööülesandeid abilinnapeana. Samuti selgitas ta servituutide seadmist, mis käib Tallinna linnavaraameti kaudu.