Pentagon jälgib tähelepanuga olukorda Bahmuti ümbruses

Ukrinformi teatel ütles Pentagoni eestkõneleja kindral Patrick Ryder, et Ukraina väed hoiavad jätkuvalt kaitseliini. Samas ei lakka Vene okupatsioonivägede ja erasõjafirma Wagneri palgasõdurite rünnakud linnale.

Ryder märkis, et olukord Bahmuti ümber on «väga muutlik» ja USA jälgib seda tähelepanelikult.

Ägedad lahingud Bahmuti pärast on kestnud juba üle kuu. Ukraina sõjaväelased hoiavad linna vaatamata igapäevastele vaenlase rünnakutele ja pidevale mürsutulele.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar ütles, et Vene sissetungijate rünnakuga Bahmutile käib kaasas propagandistide aktiivne teabekampaania. Selles saadab vaenlane Ukraina infovälja muu hulgas teese, et Bahmuti kaitsel pole strateegilist tähtsust, kuid tegelikkuses see pole nii.