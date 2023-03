Bangladesh nõuab Ukraina sõja tõttu hüvitist

«Selle sõja arvelt teenivad mõned energia- ja kaitsetööstusettevõtted tohutut ülekasumit. Seetõttu tahame, et need ettevõtted peaksid saatma vähemalt 20 protsenti sellest kasumist riikidesse, mis on kõige rohkem kannatanud, nagu meie,» ütles Momen konkreetseid ettevõtteid nimetamata.

«Loomulikult ostame energiat välismaalt. Energia hind on järsult tõusnud, mis on toonud kaasa kõrge inflatsiooni. Inflatsiooni püüame ohjeldada toetusi andes ja see on valitsusele äärmiselt kulukas,» rääkis Momen.