EKREs kandideeriv Elvis Brauer Ukraina sõjast: «See on uue majanduskeskkonna loomine.»

Muu seas väidab Brauer: «Kui Venemaa peaks vallutussõda Ukrainas, siis see sõda oleks ammu läbi juba. Tegemist on neutraalsel territooriumil uue majanduskeskkonna loomisega.»

EKRE Riigikogu kandidaat Elvis Brauer: «Kui Venemaa peaks vallutussõda Ukrainas, siis see sõda oleks ammu läbi juba. Tegemist on neutraalsel territooriumil uue majanduskeskkonna loomisega.» Miks tuleb minna valima 1/2 pic.twitter.com/KNzZKHWAfv

Erakonnakaaslane Jaak Madison nimetab Braueri räägitud jaburaks ja absoluutselt EKRE seisukohtadega vastukäivaks. «Lühidalt öeldes on selline jutt jabur ja ei ühti absoluutselt erakonna seisukohaga, vaid meie seisukoht on kõhklusteta see, et Venemaa on agressorriik,» sõnas Madison Postimehele.