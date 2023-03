Tervise- ja tööminister kinnitas bussijuhtide palgatõusu

Kokkuleppe kohaselt tõuseb alates tänavu 1. oktoobrist bussijuhi miinimum kuupalk 1300 euroni, alates 2024. aasta 1. aprillist 1350 euroni ja alates 2024. aasta 1. oktoobrist 1400 euroni. Praegu on täistööajaga töötavate bussijuhtide miinimum töötasu 1250 eurot kuus, teatas sotsiaalministeerium.

Kokkuleppe sõlmiti ka uues töötasu miinimummääras, mida kohaldatakse alates 2025. aasta 1. veebruarist nendele bussijuhtidele, kes hakkavad sõitma uute avaliku teenindamise riigihanke lepingute sõlmimise järel toimivatel bussiliinidel. Kokkuleppe järgi on eesmärk uute lepingute alusel sõitvatele bussijuhtidele rakendada Eesti keskmise palga tasemel töötasu.

«Palgad peavad edenema. Mul on hea meel, et bussisektori sotsiaalpartnerid on leidnud viisi bussijuhtide hinnatõusu kompenseerimiseks. Soovitan samasuguseid kokkuleppeid ka teistele sektoritele, alustades sotsiaalvaldkonnast ja lõpetades kaubandusega,» kommenteeris tervise- ja tööminister Peep Peterson pressiteates.