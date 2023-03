Euroopa Liit keelustab laste ja noorte kaitseks kuumutatud tubakatoodete maitsed

«Maitsete keeld kehtestatakse kogu Euroopa Liidus, et kaitsta lapsi ja noori, kellele maitsestatud tooted on eriti ahvatlevad ning soodustavad tubakatoodete tarvitamisega alustamist. Euroopa Liit on liikumas järjest enamate tubakatoodete puhul maitsete keelu teed, seda just laste ja noorte tervise kaitseks,» ütles sotsiaalministeeriumi keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling.