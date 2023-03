Kaante vahele sai Vello Salo tööde II osa

«Jumalale on kõik võimalik. Radio Vaticana-Estone» on Vello Salo pärandit tutvustava koguteose teine osa, järg 2021. aastal avaldatud raamatule «Pühitse meid tõega. Mõtisklused, jutlused, kõned, loengud». Äsja ilmunud kogumik on koostatud tänu käsikirjadele, mis on säilinud Vello Salo iganädalastest saadetest Vatikani Raadios aastail 1948–1953 ja 1961–1965.