Lahkumine vormistati Duboviku avalduse alusel pensionile minekuna, kuid mees ei varjagi, et vabatahtlikult ta seda ei kirjutanud. Kõrgema ametniku lahkumises poliitikute survel pole vähemalt Tallinna linnavalitsuses midagi ebatavalist. Aastate eest loodi tollase linnasekretäri juhatusel palju kriitikat teeninud süsteem, mis lubas maksta omal soovil ametist lahkuvatele ametnikele lahkumishüvitist kuni kuue ametipalga ulatuses. Põhjendus: võimekad inimesed muidu lihtsalt ei tuleks linnavalitsusse tööle. Dubovikul sellest kasu ei ole, sest osakonnajuhatajatele see ei laiene.

Dubovik ei meeldinud linnaplaneerimise ja muinsuskaitse valdkonda juhtivale abilinnapeale Madle Lippusele (SDE), kes ütles eelmisel nädalal Eesti Ekspressis: «Samas on loomulik, et pikalt tööl olnud inimene pensioniikka jõudes sinna ka siirdub.» Selle eest sai abilinnapea kohe süüdistuse ealises diskrimineerimises. Postimehega rääkides rõhutas Lippus, et tema ei saada inimest vanuse tõttu ära ja on igasuguse, sealhulgas vanuselise diskrimineerimise vastu.