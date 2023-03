E-hääl või valimisjaoskonda minek

Laulja Ivo Linna sõnul andis tema oma hääle elektrooniliselt. «Sestpeale kui see võimalikuks sai, olen ikka e-hääletanud,» lausus ta. Sama tegi Tartu Ülikooli loomaökoloogia kaasprofessor ja teaduse populariseerija Tuul Sepp. Seevastu ettevõtja ja jalatsivabriku Samelin juht Leida Kikka käis valimisjaoskonnas kohal, ja jaoskonda kavatseb oma häält andma minna ka 20-aastane sisulooja Maria Rannaväli. «Plaanin minna nädalavahetusel koos sõbrannaga. Osaliselt sellepärast, et me ei jõudnud ID-kaardi lugejat üles otsida, ja teine põhjus on see, et kuna mul on see esimene kord riigikogu valida, siis mõtlesime, et oleks tore kohale minna,» selgitas Rannaväli.