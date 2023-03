Vaid Ida-Eestis on teed soolamärjad ja sõidujälgede vahel lumised, mujal Eestis sajab aga lund ning teeolud on paiguti väga keerulised. Rannikualadel ja Lääne-Eestis puhub puhanguline tuul kuni 22 m/s ning tuiskab. Temperatuur on kergelt miinuspoolel. Maanteedel on tuisuvaale, murdunud puid ja libedust. Sajus ja tuisus on nähtavus piiratud.