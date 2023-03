Solmani sõnul on maskid langenud: Keskerakond panustab vene kaardile

«Keskerakond on loobunud teesklemast, et nad on Eesti erakond. Nad näevad oma tulevikku vene parteina. Võis arvata, et Edgar Savisaare poliitikast lahkumise järel ei õnnestu Keskerakonnal enam pikalt sellist kahel toolil istumist jätkata ning nad peavad ühes või teises suunas valiku tegema,» ütles Solman, lisades, et venekeelne kogukond on elanud suures osas teises inforuumis ja Keskerakonnale on sobinud nende järjepidev eestikeelsusest eemale jäämine.

Solmani sõnul kahjustab keeleoskuse küsimuses Keskerakonna praegu võetud kurss kõige rohkem just venekeelseid õpetajaid ning sisuliselt minnakse nende tulevikku rikkuma ja eelistatakse nende puhul, et nad ka tulevikus keelt ei valdaks. «Sellega õpetatakse välja aga tulevasi keeleoskamatuid, kes just edaspidi võivad keeleprobleemi tõttu tööturul konkurentsivõime kaotada. Keskerakond loodab Ida-Virumaal selle sammuga kasvatada rahulolematuid inimesi juurde ning koos sellega oma valijaskonda, kes saaks tulevikus kesisemalt hakkama ja vajavad seetõttu selliseid Keskerakonna esindajaid poliitikasse,» arutles Solman.

Tema hinnangul on Keskerakonna kõnealune kampaania eriti ohtlik sellepärast, et see on suunatud just Ida-Virumaale. «Kohalikest venekeelsetest elanikest tahetakse kasvatada uusi valijaid, kes ei oleks Eesti riigiga rahul ja keda Keskerakond saaks Ida-Virumaal rahulolematuses «hoida»,» ütles Solman.

Keskerakonna selline väljaastumine näitab riigihalduse ministri kinnitusel selgelt, et koolid Ida-Virumaal tuleb riigistada, et anda maakonna elanikele ja uuele peale kasvavale põlvkonnale konkurentsivõimeline haridus, millega on võimalik Eesti tööjõuturul päriselt toime tulla.

«Keskerakond on hädas, kui eesti valijat ei õnnestu hoida ja vene valija hakkab käest libisema. Nad on saanud aru, et kahel toolil istumine ei õnnestu ning nad on otsustanud ennast selgelt vene parteina positsioneerida. Ida-Virumaa kampaania põhjal nähtub, et ega olegi eestikeelsel valijal enam põhjust nende poolt hääletada,» lisas Solman.