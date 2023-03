Yana Toom: me ei luba, et pöörame seaduse tagasi

Artikkel põhjustas paraja pahameeletormi. Nii näiteks avaldas riigihalduse minister Riina Solman (Isamaa) arvamust , et Keskerakond heitis maskid ja panustab puhtalt vene kaardile, kui teavitas Ida-Virumaal venekeelseid õpetajaid, et nad ei peagi eestikeelsele õppele üle minema.

Toom kirjutas: «Me EI LUBA, et pöörame seaduse tagasi, vaid kirjutame, et need on muudatusettepanekud, millega ei arvestatud, mille seadustamine teeks asja mõistlikumaks ja see on meie seisukoht.» Meedial soovitas ta samal ajal jälgida tähelepanelikumalt riigikogu debatti.