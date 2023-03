V OSA ⟩ Teokarbimeetodi ennustus: neid erakondi EKRE-l oma karpi meelitada ei õnnestu

​EKRE-virtuaalsesse teokarpi näivad ära mahtuvat nii Isamaa kui Keskerakondki. Selline valitsus meil ka oli ja see sai võimalikuks, kuna neil kolmel oli piisavalt hääli. Artiklisarja IV osas tuli välja, ey nende poliitiline lähedus on jätkuvalt tugev. Ainuke erinevus eelmise korraga on see, et sedapuhku võib EKRE saada rohkem hääli, kui Keskerakond. Sel juhul kokklepped sõlmitud ilmselt juba teisipäeva hommikuks ja Martin Helme läheb Kadriorgu Kariselt välja antud vekslit lunastama. Nimelt teatas president, et teeb ettepaneku sellele koalitsioonile, mis suudab valitsuse moodustada. Seda potentsiaalset potentsiaalset tõmmet, mis on EKRE, Keskerakonna ja Isamaa vahel on raske väärata, kui sellesse masinavärki voolab piisavalt hääli.