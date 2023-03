Jaak Aab valimistulemusest: tuleb kolmas, siis tuleb kolmas

Mis tunne praegu on? Kui hea häältesaak tuleb?



Ma ütleksin, et enda puhul ja meie ringkonna puhul, Järva- ja Viljandimaa, et meie tegime enda oma ära ja kampaaniatöö oli päris kõva. Tulemust on raske ennustada. Eks see viimase nädala Refi (Reformierakonna) kampaania andis kõvasti EKRE-le hääli juurde. Vastandamine andis kõvasti EKRE-le hääli juurde.



Keskerakonnale ennustatakse praegu kolmandat kohta. Arvestades seda, et päris kaua aega on Eestis olnud esikohtadel Reformierakond ja Keskerakond, siis tegelikult on see ju teile negatiivne. Miks see on nii läinud?



Ma ei ole nii negatiivne. Tuleb kolmas, siis tuleb kolmas. Veel kaks nädalat tagasi ma arvasin, et me edestame EKREt, aga Reformierakond kinkis EKRE-le teise koha.



EKRE on viimasel ajal andnud kriitikat just nende suunas, kellega neil oleks koostööd lihtsam teha. Kriitikat on saanud ka Keskerakond ja Isamaa. Kas EKRE põletab sillad?



See on eristumise soov lihtsalt. Ma ei tea, see võib olla ka selline tunnetus, et Martin Helme ju peaministriks ei saa. Võibolla natuke sildu põletab, jah.



Aga kas Keskerakond võiks minna Martin Helme juhitud valitsusse?



Ma ei tea. Ma arvan, et see tõenäosus on väga väike.



Nendel valimistel on taasiseseisvunud Eesti ajaloo kõige rohkem hääletanuid. Miks just praegu see aktiivsus tõusis?



Ma arvan, et põhivõti on selle kahe nädala madinas, ehk Reformierakonna ja EKRE vastandumine. Ehk Reformierakond ise kutsus selle laine esile ja mobiliseeris oma valijaid ka sellega. Aga rohkem mobiliseeris ta EKRE valijaid, nii et Reformierakond tegi EKRE-le ilusa kingituse. Palju õnne!



Te olete poliitikas kaua olnud, võiks öelda lausa veteran. Kuidas läheb väikestel erakondadel seekord?



Kuna tekkis Reformierakonna hirmutamiskampaania EKRE vastu, mis mobiliseeris EKRE valijaid ja teiselt poolt kuigipalju ka Refi valijaid, siis ma arvan, et sellega kaotab Eesti 200 kindlasti. Pigem antakse Refile kui Eesti 200-le. Sotsid ja Isamaa kõiguvad sealsamas, kus nad kõiguvad, aga ma arvan, et sisse nad saavad, et ongi kuus erakonda riigikogus järgmine kord, aga nad on seal kuskil 8–10 protsendi juures – nii sotsid kui Isamaa.



Parempoolsed jäävad välja?



Ei pea olema hiromant, et öelda, et nad jäävad välja. Nad tegid tublit tööd, ma isegi kiitsin Lavlyt. Üllatus oli see, et nad said 125 nime, mida keegi ei oodanud. Ütleme, et päris soliidse nimekirja, kuigi mitte kõigis ringkondades kahjuks.

Ma arvan, et nad teevad tööd pika plaaniga, vähemalt nii ma saan aru. Neil on oluline saada ka riigi rahastus peale ja neil on aega siis valmistuda kohalikeks valimisteks ja järgmisteks riigikogu valimisteks.