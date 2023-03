Riho Terras: loodan, et tuleb kolme partei valitsus

Kuidas siis praegu tunne on? Mis tulemus tuleb?



Mul ei ole võrdlusmomenti, ma ei oska millegagi võrrelda. Ma pole enne riigikogu valimistel kandideerinud, ehk ma pean laskma ennast üllatada.



Aga Isamaa jaoks üldiselt?



Ma arvan, et omad teeme ära. Kas rohkem, seda ma ei tea, aga 8-10 kohta parlamendis võiks ikka ära tulla selle töö peale, mis me oleme teinud. Me oleme viimase nelja aasta jooksul kõik oma valimislubadused suutnud täita. Kui palju neid parteisid on.

Minu jaoks kõige olulisem valimislubadus oli eestikeelsele koolile üleminek ja ma arvan, et see on üks asi, mis me ära tegime, mis on vägev. Ja ma arvan, et järgmine valitsus seda kuidagi tagurpidi ei keeraks.



Nendel valimistel ei saa üle ega ümber EKRE ja Reformierakonna vastanudmisest. Kas viimastel nädalatel toimunu tõi just väiksematele hääli juurde või pigem mindigi hääletama Reformierakonna ja EKRE poolt?



Minu jaoks ei olnud see midagi üllatavat, sest samasugune vastandumine on Eesti poliitikas eelnevalt ka olnud. Kunagi oli see Keskerakond ja Reformierakond, aga väiksemad on alati oma niši ära täitnud ning neid on alati vaja. Õnneks Eestis ei ole kaheparteisüsteemi ja väikesed tasakaalustavad ära.



Ma ise väga loodan, et ka seekord ei saa tulla kahe partei valitsust vaid tuleb kolme partei valitsus ja see kolmas väike partei on tasakaalukoht.



Kes võidab?



Reformierakond võidab.



Lõpetuseks Teie kui julgeolekueksperdi vaates. EKRE viimase aja retoorika on midagi sellist, mida me tegelikult oleme juba näinud USA valimistel, kui Donald Trump ei saanud presidendiks. (Trumpi toetajad ründasid kapitooliumi - toim.) Räägitakse valimistulemiste võltsimisest. Kas Eestis on oht mingisuguseks konfliktiks?



Ei, ma ei usu. See pole eestlaste moodi ja ma ei näe seda potentsiaali ja ma arvan, et nad saavad ka päris hea tulemuse, ehk mis nad seal ikka mässavad. Küsimus on selles, kas nad valitsuse saavad moodustada, eks me näeme.