Briti erukindral andis hinnangu olukorrale Bahmuti ümbruses

Dannatti sõnul usub ta, et linn, mille lähedal on pikka aega ägedad lahingud käinud, ei ole Ukraina jaoks tegelikult strateegiliselt «väga oluline».

«Piiratud linn on toiminud tõhusalt alasina, kus on murtud nii palju venelaste elusid. Praegu on ukrainlastel mõistlik taanduda kindlamale kaitseliinile ja jätkata seal võitlust,» ütles Dannatt.