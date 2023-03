Esmaspäeval võivad teed olla kohati libedad

Varahommikul on sõiduolud lõiguti muutlikud. Suuremate riigiteede teekatted on lumised, lumepudrused või soolaniisked. Teedel esineb pinnatuisku, jäidet ja härmatist.

Eesti põhja- ja lääneosas on udu, mis piirab nähtavust. Mitmel pool esineb lumehooge. Temperatuurid õhus ja teel on miinuspoolel, jäädes vahemikku -3 kuni -7 kraadi. Teedel on libeduse oht.