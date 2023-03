Hümni vene keeles mõnitanud mees astus kohtu ette

Muu hulgas laulis ta: «Me röövisime sakslasi ja kõik [vara] läks eestlastele. Me tapsime siin juute ja selles oli meil suur edu. Tuleb päev, tuleb tund, kui kõigile venelastele ütleme: minge nah...»

Politsei tuletas meelde, et hümni teotamine, nii nagu ka näiteks lipu rüvetamine, on karistatav. «Seetõttu alustasime selle video teinud 54-aastase mehe suhtes kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 245 lg 1 tunnustel, et kindlaks teha, kas selle video puhul on tegemist hümni teotamisega,» sõnas Ida-Harju jaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater toona.