VIDEO ⟩ Lauri Hussar peaministri küsimustest: Eesti 200-l on kõik vastused

Erakond Eesti 200 esimees Lauri Hussar, kõigepealt tuleb teile õnne soovida, sest Eesti 200 tegi väga hea tulemuse. Peaminister Kaja Kallas ütles mõned tunnid tagasi, et ta helistab kõigile erakondade esimeestele ja küsib neilt küsimusi. On teil juba mingit aimu, mis küsimused tal Eesti 200-le võiks olla?



Ma ei hakka isegi spekuleerima, mis küsimused Kaja Kallas mulle esitab, aga kindlasti on need Eesti tulevikku puudutavad küsimused ja Eesti 200-l on kõik vastused nendele küsimustele ka olemas. Ma ootaks need küsimused ära ja siis saan juba lähemalt rääkida, mida täpsemalt peaminister meilt küsis.



Eesti 200 jaoks on nüüd kaks varianti, kas tuleb Reformierakond + Eesti 200 + sotsid või Reformierakond + Eesti 200 + Isamaa. Sotsidega teie vaated vist ühtivad natuke rohkem kui Isamaaga?



Meil on väga palju ühisosa nii Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga kui ka Isamaaga. Kindlasti Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga on meil sarnasem liberaalsete vaadete olemasolu, aga samal ajal on ka Isamaaga meil palju ühist - kui räägime haridusest, riigikaitsest või ka parempoolsemast majanduspoliitikast. Kindlasti on meil ühisosa väga paljude erakondadega.



Põhimõtteliselt on võimalik, et tehakse valitsus ilma teieta, ehk Reformierakond Keskerakonnaga. Kui suureks te seda «ohtu» hindate?



Valimised näitasid, et liberaalse ja uuendusmeelse valija hääl on võimas ja kindlasti see ootus, mis valija näitas nende valimistega seoses on väga suur. See on kindlasti üks küsimus, mida täna otsuste tegemisel on väga keeruline eirata.



Teie enda erakonnast neli kandidaati said rohkem hääli kui teie, erakonna esimees. On teil erakonnakaaslaste üle hea meel või endal natukene meel mõru, et tuli vähem hääli?



Neli kuud tagasi, kui mind erakonna esimeheks valiti olin mina pühendunud üheselt erakonna tulemuse saavutamisele. Püüdsin viimasel hetkel leida just õiged kandidaadid kandideerima, leidsime vahendid ja me panime kokku väga tugeva programmi. See on kindlasti minu kõige suurem roll Eesti 200 puhul, et viia see laev sadamasse nii, et 14 mandaati oleks olemas. Tegime selle tulemuse ära.



Lubasin erakonna üldkogul, et saavutame 15 mandaati. Üks jäi puudu, aga 14 mandaati võrrelduna nelja aasta taguse tulemusega on väga suur samm edasi. See on üle kolme korra rohkem hääli, kui aastal 2019.