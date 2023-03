Hanno Pevkur (RE, esinumber Lääne-Virumaal, 6568 häält). Võttis 23,2 protsenti ringkonna häältest, mis on Kaja Kallase järel edukuselt teine tulemus. Samas piirdub Pevkuri side Lääne-Virumaaga ema vanemate elukohaga. Ise on ta pärit hoopis Raplamaalt Järva-Jaanist. Enne valimisi ei osanud isegi maakonnaleht Virumaa Teataja tema ülisuurt edu ette näha: «Üpris tõenäoline lootus riigikokku saada on Hanno Pevkurilgi, kuigi tema on siin kandideerides siiski külalisesineja.» Tõenäoliselt aitas heale tulemusele kaasa kaitseministriamet ja Ukraina sõja ajal sihikindel tegutsemine Eesti kaitsevõime parandamise nimel. Kuigi erakond eitab seost, oli tema nihutamine Kagu-Eestist Lääne-Virumaale Nursipalu harjutusvälja ümber toimuva taustal taktikaliselt väga õige samm.

Foto: Madis Veltman