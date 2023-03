Zelenskõi avaldas austust okupantide poolt tapetud sõjavangile

Zelenskõi rääkis, et internetis levib video, kus on näha, kuidas okupandid tapavad julmalt Ukraina sõduri, kes ütles neile silma: «Au Ukrainale!».

«Ma tahan, et me kõik koos, ühtsena vastaksime tema sõnadele: Au kangelasele! Au kangelastele! Au Ukrainale!» toonitas president, kes lubas ühtlasi, et mõrtsukad leitakse.

«Tänu meie ühtsusele, tänu meie sihikindlusele, tänu sellele, et me väärtustame kogu Ukrainat ja iga ukrainlast, teame kindlalt selle sõja tulemust. Me teame sõja esimestest päevadest peale. Ukrainas kõlab alati: Au Ukrainale! Ja miljonid vastavad alati: Au kangelastele! See jääb alati nii. Ukraina ei unusta ühegi inimese saavutusi, kes elu Ukrainale andis,» sõnas president.

Zelenskõi tänas kõiki, kes praegu võitlevad Ukraina eest ja samuti kõiki, kes Ukrainat aitavad.

«Igavene mälestus ja au kõigile, kes andsid oma elu meie rahva vabaduse eest! Igavene mälestus ja au kõikidele erinevate aegade Ukraina kangelastele, kes unistasid ja võitlesid Ukraina vabaduse eest! Ukraina võidab! Au Ukrainale!» lõpetas president.

Ukraina välisminister ärgitas varem päeval Rahvusvahelist Kriminaalkohust (ICC) uurima sotsiaalmeedias ringlevat videot, millel tema sõnul on näha, kuidas Vene väed tapavad ukrainlasest sõjavangi.

«Õudne video relvastamata ukrainlasest sõjavangist, kelle Vene väed hukkasid vaid seetõttu, et ta ütles: «Au Ukrainale!». Veel üks asitõend, et see on oma olemuselt genotsiidisõda,» ütles minister Dmõtro Kuleba sotsiaalmeedias.

Kuleba sõnul on oluline, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör Karim Khan algataks koheselt ICC uurimise selle sõjakuriteo suhtes.