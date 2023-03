Riigikontroll: kaitsealadel raiutud metsa eest makstakse Natura looduskaitsetoetusi edasi

«Riigikontroll on välja toonud, et viimastel aastatel on hakatud kaitsealadel palju rohkem raiuma, kui varem raiuti,» kommenteeris Rainer Kuuba. «Kui eksperdid on öelnud, et kaitse-eesmärgid on juba kahjustatud, tähendab see, et edaspidi tuleb igal juhul metsaraiet vähendada.»