OTSE Postimehest ⟩ Michal: lapsevanematena oleme nõus ennast kasvõi elektrikappi sisse kirjutama, peaasi et laps saaks paremasse kooli

Ühel hetkel saavad uued ministrid paika. Milline on üks hea minister?

Kallas: Kandidaat peaks läbima parlamendi ees ristküsitluse - minister peab omama autoriteeti selles valdkonnas, mida ta juhtima läheb, sest muidu ei õnnestu suuri asju ära teha. Võtame eestikeelsele õppele ülemineku. On väga oluline, et haridusminister saaks sisuliselt aru, kuidas see üleminek toimuma peaks ja tal oleks usutavus kõigi koolipidajate, -direktorite ja haridustegelaste seas, et neid reformi elluviimisel kaasa tõmmata.

Michal: Ministriks peaks saama valdkonnas õppimisvõimeline kandidaat, aga ta ei pea olema tingimata erialainimene. Lõppkokkuvõttes on minister ajutine poliitiline juht, kelle ülesanne on ideid valdkonda viia ja neid edasi kanda.

Teisalt kaalub ministreid ka peaminister. Ma mäletan, et Siim Kallas on ühe ministrikandidaadi tagasi lükanud. Küllap neid vaikseid vestlusi on samuti aegade jooksul peetud. Siiani esitasid koalitsioonipartnerid oma ministrid ise. Käimasolevatel kõnelustel pole selles küsimuses veel kokku lepitud.

Kui valitsus praeguste plaanide järgi sünnib, on Reformierakonnal häälteenamus ka siis, kui Eesti 200 ja sotsid on ideele vastu. Mis peaks juhtuma, et Eesti 200 valitsusest lahkub ja võimu käest annab?