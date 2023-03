Audit: kaitstava metsa raie peatas 24,6-miljonilise trahvi oht

«Keskkonnaministeeriumi loodud kaitse korraldus ei taga kaitstavate metsade loodusväärtuste säilimist,» annab riigikontroll hinnangu ministeeriumi tegevuse(tuse)le valdkonnas, mis on praegu asekantsler Marku Lambi juhtida.

«Keskkonnaamet on andnud kaitsealadel raiumise lubasid, ilma et oleks välja selgitanud raiete mõju loodusväärtustele ja kaitseala kaitse-eesmärkidele,» osutab audit.

Riigikontroll soovitas juba 2008. aastal kirjutada vastava kohustuse seadustesse – seda nõuab ELi loodusdirektiiv. «Ministeerium raius siis vastu, et kõik väärtuslik on kaitse all ja seal ka püsib,» meenutab Rainer Kuuba, üks tollase auditi koostajatest. Hiljem vedas ministeeriumiga samal teemal vägikaigast Eestimaa Looduse Fond (ELF).