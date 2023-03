Veteran tutvustas perele tema elu päästnud kopterit

Imetlen tema tahtejõudu ja meelekindlust

Iti Aavik Foto: Carolin Illenzeeri Fond

Iti Aavik, Carolin Illenzeeri Fondi juht

Tunnen Rasmust ajast, kui asusin Carolin Illenzeer Fondi juhtima. Rasmus torkas silma tasakaaluka ja rahuliku hoiakuga. Meie esmakohtumine toimus jõusaalis, kus nägin, kuidas ta hoolimata proteesidest aktiivselt tegutses. Ta mõjus nii loomulikult, nagu oleks proteesidel tegutsemine maailma kõige lihtsam asi. Küsisin talt möödaminnes, kui kaua tal aega võttis, et proteesidega käima hakata. Ta vastas rahulikult, et selleks kulus kolm aastat. Mind jäi see vastus kummitama ning mõtlen alati imetlusega tema tahtejõu ja meelekindluse peale. Hoolimata jalgade kaotusest on loonud ta tugeva perekonna, ta on hooliv isa oma kolmele lapsele ja hea abikaasa. Seda kõike kõrvalt vaadates tundub, et kas paljud meist, kellel on käed-jalad otsas, ei tegele mitte pseudoprobleemidega.