Külm ilm ei luba sadama trammitee trassil asfalti üles võtta

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Jaan Tarmaku sõnul on ilm tee-ehituse plaanidesse mõningaid korrektiive teinud. «Plaanid ja projektid on koostatud meie ja töövõtja parima teadmise järgi lähtuvalt tehnoloogilistest vajadustest, liikluse ümberkorraldamise võimalustest ja muuhulgas ka ilmaprognoosist. Siin oleme vahepealsete ilmastikuolude tõttu olnud liiga optimistlikud ning see nädal üllatas meid teatud tööde alustamiseks liiga külmade ilmadega,» rääkis Tarmak linnavalitsuse pressikonverentsil.

«Eelkõige on meie mure selles, et asfaldi freesimiseks ehk asfaldi ülesvõtmiseks vajalik tehnoloogia töötab vesijahutusel, aga vee jaoks on praegused ilmastikuolud, just suuremad külmakraadid olnud murekohaks, et ei saa seda kasutada,» ütles Tarmak.

Seetõttu on tõsisemate tööde algus edasi lükatud ja täpset alguskuupäeva pole praegu paika pandud. Tarmaku sõnul alustatakse töödega esimesel võimalusel, praeguse prognoosi järgi järgmise nädala alguses, millest antakse teada esimesel võimalusel.

Sellega seoses on edasi lükatud ka suuremad ümberkorraldused autoliikluses. «Need tulevad siis, kui selleks on reaalne vajadus ja tööd algavad. Küll aga on oluliselt keerulisem ümber suunata ühistranspordiliiklust ning sellist mõnepäevast edasilükkamist on ühistranspordi puhul palju keerulisem teha. Selle tõttu oleme otsustanud, et jääme varasemate plaanide juurde, ehk alates eilsest on seitse bussiliini ümber suunatud juba nendele marsruutidele, mida nad lähemal ajal peavad kasutama,» selgitas Tarmak.