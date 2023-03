Ringkonnakohus: netikommentaator peab Venno Loosaarele maksma 400 eurot

Kokkuvõtvalt leidis kohus, et ei ole tõendatud, et kommentaaris avaldatud kolm faktiväidet (sh nimetatud «pedofiili» väide), vastaksid tõele. Seega on nende kolme faktiväite puhul tegemist õigusvastaste faktiväidetega.

Ringkonnakohus ei nõustunud kommentaari kirjutajaga ka selles, et Loosaar oleks pidanud avaliku elu tegelasena sellist kommentaari taluma. «Euroopa Inimõiguste Kohus on märkinud oma lahendis, et isegi, kui isik ise on põhjustanud tulise avaliku arutelu oma käitumise ja väljaütlemistega, siis ka avaliku elu tegelased ei pea taluma seda, et neid avalikult süüdistatakse tõsistes kuritegudes ilma, et need väited oleksid tõendatud,» lisati otsuses.

Loosaar palus kostjalt hüvitise väljamõistmist mitte konkreetse rahasummana, vaid palus kohtul määrata õiglane hüvitis. «Kuna kostja kommentaar avaldati internetis, on kostja avaldatud ebaõiged andmed jõudnud väga suure hulga inimesteni ning riive hagejate õigushüvedele on intensiivne. Arvesse võttis kohus ka seda, et antud juhul on tegemist kolme ebaõige faktiväite avaldamisega ja kaks nendest on oluliselt au ja väärikust riivavad,» selgitas kohus, lisades, et arvestades senist kohtupraktikat peeti mõistlikuks hüvitise suuruseks 400 eurot.