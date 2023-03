«Metsmesilased» toodavad vannitoas Ukraina droonidele lahingumoona

Tarmo* osutab oma vannituppa üles seatud 3D-printeritele ja lausub, et hommikul esimese asjana korjab ta öö jooksul valminud tooted ära ja paneb uued hakkama. Tooted ehk ukrainlastele mõeldud laskemoona stabilisaatorid on lihtsustatult kirjeldades omamoodi «sabaga» plastkonstruktsioonid, mis kinnitatakse droonidelt allavisatava laskemoona külge, et see ei laperdaks ega kukuks viltu, vaid otse ja sirgelt otse kaevikutesse ja paiknemiskohtadesse Vene sõduritele pähe. Pealtnäha lihtne asi, aga sisuliselt lahingukomplekt.