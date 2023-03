UURING ⟩ Üle poole elanikkonnast toetab Venemaa-vastaseid sanktsioone, hoolimata hinnatõusust

69% leiab, et Eesti peab toetama Ukraina sõjajärgset ülesehitamist (eestlastest 80%, muust rahvusest 47%) ja 61% toetab Venemaa-vastaseid sanktsioone ka juhul, kui see põhjustab tuntavat energia ja toidukaupade hinnatõusu Eestis (eestlastest 79%, teistest rahvustest 25%).

Muutused meediatarbimises

Esimest korda on muust rahvusest elanike jaoks olulisim infokanal sotsiaalmeedia (44%), teisel kohal Eesti uudisteportaalid eesti ja vene keeles (42%), kolmandal kohal suhtlemine sõprade ja sugulastega (29%) ja neljandal Eesti venekeelsed telekanalid ja saated (26%). Venemaa telekanaleid peab oluliseks 11% ja Venemaal tegutsevaid uudisteportaale 10% muu rahvuse esindajatest. Sügisest on see näitaja enam-vähem sama.