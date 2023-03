Tallinn läheb avalikel üritustel üle korduskasutatavatele nõudele

«Peame oluliselt vähendama loodusressursside raiskamist ning taaskasutatavatele nõudele üleminek avalikel üritustel on oluline samm sellel teel,» sõnas Tallinna Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski (SDE) pressiteate vahendusel. «Biojäätmete laiem sorteerimise nõue aitab vähendada ladestusse jõudvat jäätmete mahtu ning toota köögijäätmetest komposti ja perspektiivis ka väärtuslikku biogaasi,» selgitas ta.

Ossinovski hinnangul tuleks järgmise etapina kehtestada jäätmevedajale kohustus koguda kortermajade juures nii klaas- kui segapakendit. «Linnavalitsus on lubanud seda lahendust peagi paaris linnaosas piloteerida. Loodan, et see katsetus õnnestub, misjärel saame seda laiendada üle linna.»