Eesti asjuriks Venemaal saab Mart Tarmak

«Diplomaatilises suhtluses on tava, et riigid ei kommenteeri personaliküsimusi enne seda, kui kõik lähetamisega seotud formaalsused, sealhulgas vastuvõtva riigi nõusolek, on läbitud. Seetõttu ei ole veel võimalust jagada kommentaare,» märgiti Postimehele välisministeeriumist.

Jaanuaris teatas Venemaa, et saadab välja Eesti suursaadiku Margus Laidre. Samal ajal kutsus Venemaa tagasi ka omaenda Tallinnas resideerunud suursaadiku Vladimir Lipajevi. See tähendab, et ka Eesti diplomaatiline esindatus Venemaal on langenud asjuri tasemele, kelleks saab nüüd siis Mart Tarmak.