Ametist lahkuv justiitsminister taotleb Tartus Pepleri tänava ümbernimetamist Põdderi tänavaks

Tänava ümbernimetamine oli ühe päevakorrapunktina arutuse all komisjoni istungil veebruari algul. Danilson-Järg teatab kirjas linnapea Klaasile, et 16. sajandil Tartus elanud Wilhelm Pepler tegutses Liivi sõja ajal Ivan IV saadikute tõlgina. Minister lisab oma kirjas, et tema juhitud komisjoni arutelu järgi on Pepleri nime kandev tänav sobimatu tänapäeva Eesti ühiskonda, arvestades ka praegust Venemaa poliitikat ja agressioonisõda Ukraina vastu.

Klaas ütles ministri kirja kommenteerides Tartu Postimehele, et Pepleri tänavat on mitmel korral ümber nimetatud. «Tänav on kandnud ja kannab praegugi iseseisvuse taastamise aegse otsuse järgi raehärra Pepleri nime, on kandnud kindral Põdderi nime ja nõukogude ajal riigikukutaja Pälsoni nime. Pöördusime justiitsministeeriumi poole, et ministeerium selgitaks, millisele infole poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste asjatundjate komisjon täpsemalt tugineb, kui viitab Pepleri tegevusele 16. sajandil.»