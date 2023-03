Ukraina kunstnik avaldas austust hukkunud eestlasest vabatahtlikule

«See on kaotus meile kõigile ja valu mitte üksnes Eestile, riigile, mis sünnitab kive. Võin öelda, et eestlased on kivikõva iseloomuga ning kui nad midagi kätte võtavad, siis saavutavad eesmärgi, kus iganes nad ka poleks. Eestlased teavad, mis on rašism, nad võitlevad sellega ja lähevad lõpuni! Igavene au sulle, Ivo! Au kangelastele!»