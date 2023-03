GALERII ⟩ Vabaduse väljakul avati fotonäitus Ukraina sõjapõgenike lugudega

Fotonäitus kujutab sõja eest Eestisse pagenud ukrainlaste portreefotosid ja nende lugu: kes nad on, milline oli nende elu Ukrainas, kuidas nad on Eestis kohanenud ja kellena näevad end viie aasta pärast. Tegemist on sotsiaalse kultuuriprojektiga, mille on loonud Ukraina sõjapõgenikest fotograafid ja mida korraldab Tallinna kultuuri- ja spordiamet.

Fotoprojektis osalenud fotograafist ukrainlane Natalia Fomina märkis, et tema jaoks on projekt olnud inspireeriv kogemus. «Kuulsin palju huvitavaid lugusid ning igal inimesel on oma valud ja kogemused. Teises riigis viibides ei seisa inimesed paigal, nad arenevad, täiustuvad, õpivad keelt, laiendavad oma tegevusala, neil on uued ametid. Usun, et ukrainlased inspireerivad teisi rahvaid oma julguse ja usuga paremasse tulevikku,» lisas Fomina.

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on just Eestis elanike arvu kohta kõige enam Ukraina sõjapõgenikke vastu võtnud riik ning paljud neist on leidnud endale elukoha just Tallinnas. «Nende suurte numbrite taga on aga inimeste elud ja lood, millest igaüks on ainulaadne ja väärib tähelepanu. Näituse eesmärk on neid märgata, toetada ja ühiselt mõista, et nad on meie ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, kes tahavad panustada ja on siin igati teretulnud,» lisas Oja.

Fotonäitus on üleval kuni 25. märtsini.