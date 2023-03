GALERII ⟩ Niguliste tornist avanevad seninägematud vaated Tallinnale

Niguliste muuseumi direktori Tarmo Saareti sõnul on kõik vanad, inimestele hästi tuntud rahvusvahelise tähtsusega kunstiteosed Nigulistes jälle nähtavad, aga juurde on tulnud olulisi lisaväärtusi.

Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme ütles, nii nagu kogu Kunstimuuseumis, tahetakse ka selle osaks olevas Niguliste muuseumis olla väljapoole aktiivsemad, kui varem. «Lift on nii-öelda lõks, mida kõik vaatama tulevad. Aga lift ei ole siin ainult selleks, et siia turiste meelitada. Me tahame, et siia tuleksid ka meie inimesed, kes hoolivad ajaloost,» rääkis Helme.

Kirikutorni lifti paigaldamine oli tema sõnul võimalik seetõttu, et varasemate tööde käigus oli jäetud vahekorrustesse ava, mis üldse lubas selles suunas mõtlema hakata. «See ava on üsna väike, aga lift mahubv sealt läbi, sest sellel liftil ei ole ju liftišahti, see on klaasist. See oli väga oluline, et mitte ehitada siia kirikusse mingit musta mürakat, mille sees lift edasi-tagasi sõidab, vaid lift on väga õhuline, ta on üsna märkamatu,» rääkis Helme.

Enne taevakorruse vaateplatvormile jõudmist teeb lift vajadusel kaks peatust. Ühel vahekorrusel on kellade kollektsioon, teisel asub seminariruum, kuhu tavaliselt ei pääse.