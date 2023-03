MTÜ Slava Ukraini kahtleb kahe Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuses

Nõuandva kogu ja juhatuseni on jõudnud murettekitavad signaalid kahe omavahel seotud Ukraina partneri usaldusväärsuse osas. Juhatus ja nõuandev kogu otsustasid seetõttu tellida finantsauditi ja revisjoni, mille eesmärk on välja selgitada, kas Ukraina partnerte tegevus on olnud piisava tõhususega. Kuni auditi tulemuste selgumiseni otsustati peatada ka väljamaksed nimetatud koostööpartnerile Ukrainas.

«Meie kõigi jaoks on Ukraina rahva abistamise läbipaistvus ja usaldusväärsus äärmiselt oluline. Me loodame tekkinud küsimustele vastuse saada võimalikult kiiresti ning auditi ja revisjoni tulemused avaldada esimesel võimalusel Slava Ukraini üldkoosolekul. Kuni tulemuste selgumiseni ei pea me paraku õigeks kommenteerida kahtluste detaile, mille osas on avalikkusele jõudnud juba kontrollimata ja missiooni kahjustavat müra,» selgitas MTÜ.

MTÜ on tegutsenud aasta

07. märtsil täitus MTÜ Slava Ukraini tegevusest täpselt aasta. Kokku on tänaseks saanud sõjaväelise esmaabi koolitust 4797 inimest. Ukrainasse on viidud üle 100 erineva sõiduki, millest enamus on meditsiinilise evakuatsiooni funktsiooniga.

Projekti «1000 kangelast lumes» raames varustati Ukraina kaitseväelasi talveriiete komplektidega. Projekti «Lootuse jõulud» raames on Ida-Ukraina tsiviilelanikkonnale jaotatud üle 18 000 abipaki. Saadetud on üle 160 drooni. Eestis on tehtud koostööd väga paljude erinevate organisatsioonidega ning aasta jooksul on MTÜ Slava Ukrainile Ukrainas tekkinud kümneid koostööpartnereid.

MTÜ hinnangul on üksikute ja juhuslike abiprojektidega alustanud ühingust aasta jooksul välja kasvanud organisatsioon, mis vajab pidevat ja põhjalikumat juhtimist, täpsemat rollijaotust ja järelevalvet. Seetõttu otsustati järjest kasvavate töömahtude tingimustes laiendada juhatuse koosseisu ja luua selge järelevalve struktuur, muuta koostöö süsteemsemaks ja kaasata selle tegevusse rohkem eksperte ja kogenud asjatundjaid.

Slava Ukraini juhatusel ja nõuandval kogul on ühine arusaamine, kuidas edasi liikuda selle nimel, kuidas saaks koostöös Eesti inimeste, ettevõtete ja ühingutega Ukraina toetamise nimel jätkuda.